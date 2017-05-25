ЛГБТ - марш у Києві охоронятимуть шість тисяч правоохоронців
"Голова поліції пообіцяв високий рівень безпеки цього року, незважаючи на збільшення маршруту та кількості учасників /учасниць", - повідомила виконавча директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук у Facebook.
Вона уточнила, що голова поліції поообіцяв зробити заяву від Нацполіціі про захист "КиївПрайду", в рамках якого буде публічна хода за права ЛГБТ.
"Голова поліції пообіцяв більше рамок щоб зменшити черги на вхід. Реєстрація не обов'язкова, але потрібна для приблизної оцінки учасників та учасниць", - повідомила Покальчук.
Покальчук заявила, що цього року марш за права ЛГБТ відвідає близько 5 тис. людей.
"Голова поліції каже, що близько 6000 поліцейських будуть задіяні і цього вистачить для безпеки. Збільшення маршруту вимагає більше техзасобів, але не осіб-поліцейських", - написала Покальчук.
Нагадаємо, У середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків