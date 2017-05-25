Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЛГБТ - марш у Києві охоронятимуть шість тисяч правоохоронців

Голова поліції поообіцяв зробити заяву від Нацполіціі про захист "КиївПрайду", в рамках якого буде публічна хода за права ЛГБТ
Національна поліція пообіцяла захистити проведення у Києві маршу рівності за права ЛГБТ.
ЛГБТ - марш у Києві охоронятимуть шість тисяч правоохоронців Фото: baltnews.lt

"Голова поліції пообіцяв високий рівень безпеки цього року, незважаючи на збільшення маршруту та кількості учасників /учасниць", - повідомила виконавча директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук у Facebook.

Вона уточнила, що голова поліції поообіцяв зробити заяву від Нацполіціі про захист "КиївПрайду", в рамках якого буде публічна хода за права ЛГБТ.

"Голова поліції пообіцяв більше рамок щоб зменшити черги на вхід. Реєстрація не обов'язкова, але потрібна для приблизної оцінки учасників та учасниць", - повідомила Покальчук.

Покальчук заявила, що цього року марш за права ЛГБТ відвідає близько 5 тис. людей.

"Голова поліції каже, що близько 6000 поліцейських будуть задіяні і цього вистачить для безпеки. Збільшення маршруту вимагає більше техзасобів, але не осіб-поліцейських", - написала Покальчук.

НагадаємоУ середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2017 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.