ЛГБТ - марш у Києві охоронятимуть шість тисяч правоохоронців

Голова поліції поообіцяв зробити заяву від Нацполіціі про захист "КиївПрайду", в рамках якого буде публічна хода за права ЛГБТ

Національна поліція пообіцяла захистити проведення у Києві маршу рівності за права ЛГБТ.

"Голова поліції пообіцяв високий рівень безпеки цього року, незважаючи на збільшення маршруту та кількості учасників /учасниць", - повідомила виконавча директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук у Facebook.

Вона уточнила, що голова поліції поообіцяв зробити заяву від Нацполіціі про захист "КиївПрайду", в рамках якого буде публічна хода за права ЛГБТ.

"Голова поліції пообіцяв більше рамок щоб зменшити черги на вхід. Реєстрація не обов'язкова, але потрібна для приблизної оцінки учасників та учасниць", - повідомила Покальчук.

Покальчук заявила, що цього року марш за права ЛГБТ відвідає близько 5 тис. людей.

"Голова поліції каже, що близько 6000 поліцейських будуть задіяні і цього вистачить для безпеки. Збільшення маршруту вимагає більше техзасобів, але не осіб-поліцейських", - написала Покальчук.

Нагадаємо, У середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.