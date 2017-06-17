ЛГБТ-активістам напередодні Маршу рівності оголосили війну "патріоти України"
Про це повідомляє Центр інформації про права людини.
"Проведення в Україні різних ЛГБТ-форумів, "Маршів рівності", "КиївПрайдів" та інших заходів "гомосексуалістів" стане для вас трагічною помилкою. Ніяка удавана підтримка поліції вам не допоможе", – йшлося у тексті на сайті.
Також на електронні скриньки ЛГБТ та правозахисних організацій надійшли електронні листи з погрозами її лідерам та правозахисникам, які підтримують Марш рівності.
"Для нас немає труднощів знайти кожного з вас. Вся необхідна інформація про ваших організаторів та лідерів вже є. Якщо ви зараз зайдете на свій сайт, то побачите своє майбутнє, яке ми вам з легкістю забезпечимо", – йдеться в повідомленні.
Наразі контроль над сайтом відновили, а новину із погрозами видалили.
Нагадаємо, 18 червня у Києві відбудеться Марш рівності. Охоронятимуть марш, як і минулого року, близько 6 тис. правоохоронців.
Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підтримала марш за права ЛГБТ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа