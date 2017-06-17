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ЛГБТ-активістам напередодні Маршу рівності оголосили війну "патріоти України"

Також учасникам ЛГБТ-спільноти надійшли листи з прямими погрозами
Невідомі зламали сторінку ЛГБТ-організації "Гей-альянс Україна" та розмістили на ній повідомлення про "оголошення війни геям від імені патріотів України".
ЛГБТ-активістам напередодні Маршу рівності оголосили війну "патріоти України" Фото: flickr.com

Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

"Проведення в Україні різних ЛГБТ-форумів, "Маршів рівності", "КиївПрайдів" та інших заходів "гомосексуалістів" стане для вас трагічною помилкою. Ніяка удавана підтримка поліції вам не допоможе", – йшлося у тексті на сайті.

Також на електронні скриньки ЛГБТ та правозахисних організацій надійшли електронні листи з погрозами її лідерам та правозахисникам, які підтримують Марш рівності.

"Для нас немає труднощів знайти кожного з вас. Вся необхідна інформація про ваших організаторів та лідерів вже є. Якщо ви зараз зайдете на свій сайт, то побачите своє майбутнє, яке ми вам з легкістю забезпечимо", – йдеться в повідомленні.

Наразі контроль над сайтом відновили, а новину із погрозами видалили.

Нагадаємо, 18 червня у Києві відбудеться Марш рівності. Охоронятимуть марш, як і минулого року, близько 6 тис. правоохоронців.

Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підтримала марш за права ЛГБТ.

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17 06 2017 20:30
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