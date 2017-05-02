CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідвищення температури повітря на Закарпатті викликало активний льодохід. Очевидці виклали в інтернет відео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лід на річках Закарпаття продовжує рухатися, – ВІДЕО
У мережі з'явилися вражаючі відео
Фото: mukachevo.net
На одному з відеозаписів видно, як руслом спокійної річки Брустурянка біля села Лопухово Тячівського району Закарпаття, котиться хвиля води і криги, спричинена руйнуванням льоду у верхів'ї ріки, повідомляє ZAXID.NET.
Також на YouTube опублікували відео з льодоходу на річці Тиса біля села Костилівка, Рахвіського району Закарпатської області.
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05 02 2017 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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