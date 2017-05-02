Лід на річках Закарпаття продовжує рухатися, – ВІДЕО

Підвищення температури повітря на Закарпатті викликало активний льодохід. Очевидці виклали в інтернет відео.

На одному з відеозаписів видно, як руслом спокійної річки Брустурянка біля села Лопухово Тячівського району Закарпаття, котиться хвиля води і криги, спричинена руйнуванням льоду у верхів'ї ріки, повідомляє ZAXID.NET.

Також на YouTube опублікували відео з льодоходу на річці Тиса біля села Костилівка, Рахвіського району Закарпатської області.

Днем раніше на YouTube-каналі Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса з'явилося відео льодоходу на річці Уж в районі Ужгорода.