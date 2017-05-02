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Лід на річках Закарпаття продовжує рухатися, – ВІДЕО

У мережі з'явилися вражаючі відео
Підвищення температури повітря на Закарпатті викликало активний льодохід. Очевидці виклали в інтернет відео.
Лід на річках Закарпаття продовжує рухатися, – ВІДЕО Фото: mukachevo.net

На одному з відеозаписів видно, як руслом спокійної річки Брустурянка біля села Лопухово Тячівського району Закарпаття, котиться хвиля води і криги, спричинена руйнуванням льоду у верхів'ї ріки, повідомляє ZAXID.NET.

Також на YouTube опублікували відео з льодоходу на річці Тиса біля села Костилівка, Рахвіського району Закарпатської області.

Днем раніше на YouTube-каналі Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса з'явилося відео льодоходу на річці Уж в районі Ужгорода.
Нагадаємо, 4 лютого повідомлялося, що на річках Закарпатської області почався спад води, критична ситуація з льодоходом минула.
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05 02 2017 19:58
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