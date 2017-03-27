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Лідер білоруської опозиції Статкевич звільнений з ізолятора КДБ

Про місце перебування Статкевича нічого не було відомо протягом трьох днів
Білоруського опозиціонера Миколу Статкевича випустили з ізолятора КДБ у Мінську.
Лідер білоруської опозиції Статкевич звільнений з ізолятора КДБ Фото: radiosvoboda.org

Зазначається, що про місце перебування Статкевича нічого не було відомо протягом трьох днів.

"Мій статус – підозрюваний. Сьогодні сказали, що беруть для слідчих дій, але несподівано відпустили. КДБ повинен реалізовувати параноїдальні фантазії Лукашенка, втілюючи їх у життя заднім числом. Мене важко чимось здивувати, але навіть я здивований, що коїли у Мінську 25 березня", – сказав Статкевич, повідомляє "Радіо Свобода".

Він також повідомив, що відмовився давати свідчення під час перебування в ізоляторі.

"Від мого імені розсилалися брехливі заклики. Але такими методами режим тільки прискорює свій кінець. Лукашенко вже не намагається грати в "батька нації", а перейшов до прямого залякування, до режиму окупації. Позичають гроші, щоб утримувати банду. КДБ – це вже варіант гестапо-лайт", – сказав Статкевич.

Видання зазначає, що опозиціонера затримали 23 березня у Мінську. Повідомляється, що Статкевичу показали постанову про порушення проти нього кримінальної справи за "підготовку до масових заворушень". У ній було йдеться, що з 2011 року Статкевич і група невстановлених осіб готували масові заворушення.

Як повідомляв iPress.ua, один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич з 23 березня не виходив на зв'язок.

Нагадаємо, в Мінську знову акція протесту. Люди вийшли проти вчорашніх затримань.  

У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.

Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.

Суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях до Дня Волі 25 березня.

 

 

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