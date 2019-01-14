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Лідер фонду, на чиєму заході убили мера Гданська, пішов у відставку

Єжи Овсяк не завершить співпрацю з організацією
Керівник популярної польської благодійної фундації, Фонду Великого оркестру святкової допомоги, під час чиєї акції смертельно поранили мера Гданська, оголосив про відставку з посади голови.
Лідер фонду, на чиєму заході убили мера Гданська, пішов у відставку Фото: соцмережі

Про своє рішення Єжи Овсяк заявив у понеділок, повідомляє "Польське радіо".

Як він заявив під час прес-конференції, це рішення є виразом протесту проти мови ненависті. Єжи Овсяк зазначив, що протягом років він сам отримував погрози.

"Та ненависть, також і в мій бік, у бік фонду, палає вже 25 років. Я веду бої з людьми, котрі так само мені погрожують. Я дякую всім, хто був разом із нами, дякую за винятковий фінал. Ми не здаємося", - сказав Овсяк, оголошуючи про відставку.

Він зазначив, що покидає посаду голови Фонду, проте співпрацю з організацією не завершить.

Саме під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.

Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.

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14 01 2019 19:54
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