Лідер фонду, на чиєму заході убили мера Гданська, пішов у відставку
Про своє рішення Єжи Овсяк заявив у понеділок, повідомляє "Польське радіо".
Як він заявив під час прес-конференції, це рішення є виразом протесту проти мови ненависті. Єжи Овсяк зазначив, що протягом років він сам отримував погрози.
"Та ненависть, також і в мій бік, у бік фонду, палає вже 25 років. Я веду бої з людьми, котрі так само мені погрожують. Я дякую всім, хто був разом із нами, дякую за винятковий фінал. Ми не здаємося", - сказав Овсяк, оголошуючи про відставку.
Він зазначив, що покидає посаду голови Фонду, проте співпрацю з організацією не завершить.
Саме під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.
Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.
Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.
Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.
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