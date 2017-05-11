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Лідер Каталонії здався бельгійській поліції, - ЗМІ

Разом з Пучдемоном поліції здалися четверо його соратників
Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон здався у руки бельгійської поліції.
Лідер Каталонії здався бельгійській поліції, - ЗМІ Фото: reuters.com

"Пучдемон заявив про свій намір нашим журналістам, і, згідно з повідомленням телеканалу TRV, він вітлив свій намір: відсторонений глава Каталонії відповідно до європейського ордеру на арешт здався бельгійській поліції", - повідомляє RTBF.

Разом з Пучдемоном поліції здалися четверо його соратників, які перебували разом з ним в Брюсселі.

О другій годині дня за місцевим часом бельгійська прокуратура анонсувала прес-конференцію, на якій  розповість подробиці у справі видачі каталонського лідера Іспанії.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.

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05 11 2017 15:58
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