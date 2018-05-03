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Лідер керівної партії Італії офіційно заявив про відставку після провалу на виборах

Ренці підтвердив, що його партія не піде на об’єднання з популістами
Колишній прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці офіційно заявив про відставку з посади голови керівної Демократичної партії після невдалого результату на виборах.
Лідер керівної партії Італії офіційно заявив про відставку після провалу на виборах Маттео Ренці. Фото: lettera43.it

Про це повідомляє Ansa.

"Ми визнаємо, що ця явна поразка вимагає від нас відкрити нову сторінку в історії демократичної партії" - заявив Ренці.

Він також підтвердив, що його партія не піде на об’єднання з популістами .

"Ми вже говорили про своє "ні" уряду з екстремістами, ми не змінили свою думку" - сказав Ренці.

За проміжними результатами виборів, правляча Демократична партія набирає менше 19% голосів виборців – це історичний антирекорд для партії. Демократи вже дали зрозуміти, що з таким результатом перейдуть в опозиції.

Як повідомлялося, три політичні сили, що сповідують ідеологію євроскептицизму, отримують переконливу більшість мандатів у обох палатах нового італійського парламенті.

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05 03 2018 21:00
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