Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив молодшу сестру на новий політичний пост

Останнім часом сестра часто супроводжувала Кім Чен Ина в "польових поїздках" та інших заходах

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підвищив свою сестру Кім Е Чжон, призначивши на новий політичний пост і наблизивши до верхівки влади.

Молодшу сестру північнокорейський лідер призначив на посаду заступника члена Політбюро ЦК партії, - повідомляє агентство AFP, яке має офіс в КНДР.

Підвищення 28-річної Кім Е Чжон відбулося на з'їзді Трудової партії в суботу в Пхеньяні. Цю інформацію також підтвердило північнокорейське агентство ЦТАК.Раніше Кім Е Чжон займалася інформаційною діяльністю в партії.

Останнім часом сестра часто супроводжувала Кім Чен Ина в "польових поїздках" та інших заходах, і, була задіяна в агітаційних діях партії.

Кім Чен Ин та його сестра народилися у шлюбі Кіма Чен Іра та його третьої дружини, колишньої танцівниці Ко Йонг Ху. Кім Чен Ин прийшов до влади після смерті батька в грудні 2011 року.

Нагадаємо, що 14 лютого в Малайзії був убитий Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї - Кім Чен Ина.



