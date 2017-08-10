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Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив молодшу сестру на новий політичний пост

Останнім часом сестра часто супроводжувала Кім Чен Ина в "польових поїздках" та інших заходах
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підвищив свою сестру Кім Е Чжон, призначивши на новий політичний пост і наблизивши до верхівки влади.
Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив молодшу сестру на новий політичний пост фото - AFP

Молодшу сестру північнокорейський лідер призначив на посаду заступника члена Політбюро ЦК партії, - повідомляє агентство AFP, яке має офіс в КНДР.

Підвищення 28-річної Кім Е Чжон відбулося на з'їзді Трудової партії в суботу в Пхеньяні. Цю інформацію також підтвердило північнокорейське агентство ЦТАК.Раніше Кім Е Чжон займалася інформаційною діяльністю в партії.

Останнім часом сестра часто супроводжувала Кім Чен Ина в "польових поїздках" та інших заходах, і, була задіяна в агітаційних діях партії.

Кім Чен Ин та його сестра народилися у шлюбі Кіма Чен Іра та його третьої дружини, колишньої танцівниці Ко Йонг Ху. Кім Чен Ин прийшов до влади після смерті батька в грудні 2011 року.

Нагадаємо, що 14 лютого в Малайзії був убитий Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї - Кім Чен Ина.


 

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08 10 2017 16:27
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