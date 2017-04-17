ПОЛІТИКА НОВИНИКім Чен Ин у повідомленні з нагоди річниці незалежності Сирії, надісланому президенту Сирії Башару Асаду, засудив ракетний удар США по його країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідер КНДР підтримав Асада та засудив ракетний удар США по Сирії
Асад також відправляв вітальні листи до Північної Кореї
Кім Чен Ин. Фото: АFP
Про це повідомляє Yonhapnews.
Лідер Північної Кореї назвав дії Сполучених Штатів "нерозумним актом вторгнення" на територію Сирії та висловив "тверду підтримку й солідарність в досягненні справедливості сирійським урядом та народом".
На цьому тижні Асад також відправляв вітальні листи до Північної Кореї з нагоди річниці дня народження засновника країни.
Нагадаємо, що 4 квітня удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб.
Наступного дня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
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