Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лідер КНДР підтримав Асада та засудив ракетний удар США по Сирії

Асад також відправляв вітальні листи до Північної Кореї
Кім Чен Ин у повідомленні з нагоди річниці незалежності Сирії, надісланому президенту Сирії Башару Асаду, засудив ракетний удар США по його країні.
Лідер КНДР підтримав Асада та засудив ракетний удар США по Сирії Кім Чен Ин. Фото: АFP

Про це повідомляє Yonhapnews.

Лідер Північної Кореї назвав дії Сполучених Штатів "нерозумним актом вторгнення" на територію Сирії та висловив "тверду підтримку й солідарність в досягненні справедливості сирійським урядом та народом".

На цьому тижні Асад також відправляв вітальні листи до Північної Кореї з нагоди річниці дня народження засновника країни.

Нагадаємо, що 4 квітня удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб.

Наступного дня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.