Лідер КНДР підтримав Асада та засудив ракетний удар США по Сирії

Асад також відправляв вітальні листи до Північної Кореї

Кім Чен Ин у повідомленні з нагоди річниці незалежності Сирії, надісланому президенту Сирії Башару Асаду, засудив ракетний удар США по його країні.

Про це повідомляє Yonhapnews.

Лідер Північної Кореї назвав дії Сполучених Штатів "нерозумним актом вторгнення" на територію Сирії та висловив "тверду підтримку й солідарність в досягненні справедливості сирійським урядом та народом".

На цьому тижні Асад також відправляв вітальні листи до Північної Кореї з нагоди річниці дня народження засновника країни.

Нагадаємо, що 4 квітня удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб.

Наступного дня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.