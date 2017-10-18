Лідер неонацистів Британії зізнався, що є євреєм та геєм і вийшов з партії

Вілшоу, відомий організатор "Національного фронту" в 1980-х роках, до сих пір активно працював у групах, які є прихильниками ідеології про вищість білої раси - зокрема, виступаючи на різних заходах

Один з лідерів британських неонацистів Кевін Вілшоу вийшов з ультраправої партії "Національний Фронт", заявивши про своє єврейське походження та зізнавшись у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

В інтерв'ю Channel 4 News Вілшоу публічно відмовився від своїх "40 років ненависті" та заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

"Якщо ти гомосексуаліст, то це прийнятно в суспільстві, але для цієї групи людей - це неприйнятно, і в мене було один чи два випадки, коли мене підозрювали в тому, що я гей, і я був предметом знущань", - розповів британець.

Він визнав, що це протиріччя, коли гей та єврей є частиною гомофобного Національного фронту.

За словами Вілшоу, йому справді шкода за вчинені дії у минулому.

"Я відчуваю себе жахливою, я дійсно вважаю себе винуватим не тільки тому, що це стало на заваді стосункам з сім'єю, і не тому, що я хочу звільнитися від цього, а тому, що це надто великий тягар", - заявив він.

"Я хочу також завдати якоїсь шкоди, однак не звичайним людям, а людям, які поширюють цей вид сміття", - додав він.

Вілшоу був затриманий на початку 90-х за вандалізм мечеті в Ейлсбері, а в березні цього року його затримали за злочини на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, що один з трьох коледжів Кембриджського університету, куди до цих пір брали виключно жінок, почне приймати заявки на вступ від абітурієнтів-трансгендерів.