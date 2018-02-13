Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц пішов у відставку
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, Шульц пішов у відставку у сподіванні зменшити рівень критики СДПН через ухвалення коаліційної угоди з консерваторами на чолі з Ангелою Меркель.
Поважною головою соціал-демократів стане заступник Шульца Олаф Шольц. Він - міський голова Гамбурга, який має стати міністром фінансів у новому уряді.
Крім того, соціал-демократи вже визначилися з ймовірним наступником Шульца. Ним може стати колишній міністр праці та соціальних питань Андреа Налес. Її вже порекомендували у якості "довготривалого спадкоємця Шульца".
"Завдяки його рішенню про відставку, (Шульц – УП.), проклав шлях для нового початку", сказала Налес.
Як відомо, на Шульца чинився тиск у лавах його власної партії через неодноразове порушення політичних обіцянок. Одразу після виборів він заявив, що його партія перейде в опозицію, але згодом СДПН погодилась на коаліційні переговори з блоком Ангели Меркель.
Шульц також обіцяв, що у жодному разі не працюватиме в уряді Меркель. По завершенні коаліційних переговорів стало відомо, що він займе посаду міністра закордонних справ у її кабінеті.
Однак пізніше він відмовився очолити МЗС ФРН.
Нагадаємо, 7 лютого Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.
Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи. Зокрема, очікувалось, що лідер СДПН Мартін Шульц буде призначений новим міністром закордонних справ.
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