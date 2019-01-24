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Лідер опозиції Венесуели заявив, що країна ні з ким не розриває дипвідносин

Після заяви Гуайдо на акції протесту проти Мадуро вийшли жителі інших міст Венесуели
Спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
Лідер опозиції Венесуели заявив, що країна ні з ким не розриває дипвідносин Фото з вільних джерел

"На основі повноважень, даних мені Конституцією, повідомляю, що ми є суверенною державою і продовжуватимемо дипломатичні відносини з усіма країнами світу", - йдеться у його заяві у Twitter.

Гуайдо склав присягу під час багатотисячного мітингу у Каракасі. Прихильники скандували "Забирайся, Мадуро" та "Гуайдо президент". Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Після заяви Гуайдо на акції протесту проти Мадуро вийшли жителі інших міст Венесуели. Як повідомляє видання El Nacional, відомо про щонайменше 8 загиблих під час сутичок з поліцією. За інформацією порталу, щонайменше 4 людини загинули в одному з неспокійних штатів країни - Барінас.

Також повідомляється, що збройні сили Венесуели підтримують Мадуро - про це заявив міністр оборони Падріно Лопес, передає El Nacional.

"Солдати не приймуть президента, якого нав'язують для захисту темних інтересів, самопроголошеного і незаконного. Армія буде захищати Конституцію країни і забезпечувати суверенітет", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів, його вже підтримав президент США Дональд Трамп.

ПІсля цього президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США.

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24 01 2019 09:12
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