Лідер партії Ляшка на Полтавщині п'яним роз'їжджав по місту на "Волзі"

Про інцидент стало відомо тільки через тиждень після правопорушення

Депутат Полтавської облради і голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Полтавській облраді Руслан Рогов в нетверезому стані сів за кермо свого автомобіля ГАЗ-31105 ( "Волга").

Про інцидент стало відомо тільки через тиждень після правопорушення, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

У ніч на 24 червня в Полтаві, коли патрульні поліцейські на вулиці Європейської зупинили автомобіль депутата, тому що авто рухалося з порушеннями ПДР.

За матеріалами патрульної поліції Полтави, під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки сп'яніння. Чоловік пройшов процедуру огляду за допомогою алкотестера. Результат - 0,55 проміле алкоголю.



Фото: поліція Полтави

Журналісти з'ясували, що цей автомобіль ГАЗ-31105 задекларований самим депутатом в 2017 році.

Сам Рогов заявив журналістам, що "не розуміє цю ситуацію" і назвав повідомлення "політикою".

Нагадаємо, що у вівторок, 13 червня, близько 6-ї години ранку патрульні поліцейські Слов'янська затримали співробітника "Укртрансбезпеки", який керував автомобілем у нетверезому стані і намагався втекти від правоохоронців.