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Лідер партії Ляшка на Полтавщині п'яним роз'їжджав по місту на "Волзі"

Про інцидент стало відомо тільки через тиждень після правопорушення
Депутат Полтавської облради і голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Полтавській облраді Руслан Рогов в нетверезому стані сів за кермо свого автомобіля ГАЗ-31105 ( "Волга").
Лідер партії Ляшка на Полтавщині п Руслан Рогов. Фото: poltava.to

Про інцидент стало відомо тільки через тиждень після правопорушення, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

У ніч на 24 червня в Полтаві, коли патрульні поліцейські на вулиці Європейської зупинили автомобіль депутата, тому що авто рухалося з порушеннями ПДР.

За матеріалами патрульної поліції Полтави, під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки сп'яніння. Чоловік пройшов процедуру огляду за допомогою алкотестера. Результат - 0,55 проміле алкоголю.


Фото: поліція Полтави

Журналісти з'ясували, що цей автомобіль ГАЗ-31105 задекларований самим депутатом в 2017 році.

Сам Рогов заявив журналістам, що "не розуміє цю ситуацію" і назвав повідомлення "політикою".

Нагадаємо, що у вівторок, 13 червня, близько 6-ї години ранку патрульні поліцейські Слов'янська затримали співробітника "Укртрансбезпеки", який керував автомобілем у нетверезому стані і намагався втекти від правоохоронців.

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03 07 2017 18:57
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