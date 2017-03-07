Лідер партії Ляшка на Полтавщині п'яним роз'їжджав по місту на "Волзі"
Про інцидент стало відомо тільки через тиждень після правопорушення, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".
У ніч на 24 червня в Полтаві, коли патрульні поліцейські на вулиці Європейської зупинили автомобіль депутата, тому що авто рухалося з порушеннями ПДР.
За матеріалами патрульної поліції Полтави, під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки сп'яніння. Чоловік пройшов процедуру огляду за допомогою алкотестера. Результат - 0,55 проміле алкоголю.
Фото: поліція Полтави
Журналісти з'ясували, що цей автомобіль ГАЗ-31105 задекларований самим депутатом в 2017 році.
Сам Рогов заявив журналістам, що "не розуміє цю ситуацію" і назвав повідомлення "політикою".
Нагадаємо, що у вівторок, 13 червня, близько 6-ї години ранку патрульні поліцейські Слов'янська затримали співробітника "Укртрансбезпеки", який керував автомобілем у нетверезому стані і намагався втекти від правоохоронців.
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