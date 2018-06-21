Лідер правлячої партії Румунії отримав три з половиною роки в'язниці

Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії (PSD) Лівіу Драгня в четвер, 21 червня, був засуджений Верховним судом країни до реального терміну позбавлення волі на три з половиною роки.

Політика визнали винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем, повідомляє DW.

Вирок наразі не набув чинності і може бути оскаржений в іншій палаті Верховного суду.

Драгня звинувачується в тому, що під час перебування головою округу Телеорман був причетний до фіктивного найму службовців на роботу у відомство у справах молоді. Згідно з матеріалами суду, двоє фіктивних службовців у період з 2006 по 2013 роки отримували зарплату від цього відомства, хоча насправді працювали на PSD.

У межах цієї справи Верховний суд Румунії засудив до позбавлення волі ще 9 фігурантів.

Нагадаємо, Верховний суд Румунії засудив до 8 років позбавлення волі колишнього міністра фінансів країни Даріуса Валкова за відмивання грошей і угоди, несумісні з займаною посадою.