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Лідер протестів у Вірменії: "Ми не вороги Росії"

Лідер вірменських протестів заявив, що "ніяких геополітичних реверансів після приходу до влади не буде"
Виступаючи на мітингу в Гюмрі лідер опозиційного руху, депутат Нікол Пашинян заявив, що після зміни влади Вірменія залишиться вірною всім своїм міжнародним договорам.
Лідер протестів у Вірменії: "Ми не вороги Росії" Фото: http://therussiantimes.com

"Ми зовсім не вороги Росії. Тим більше, ми не вороги самим собі, щоб вести країну по авантюрному шляху. Ніяких геополітичних реверансів після приходу до влади не буде", - сказав Пашинян.

За його словами, в даний час робляться спроби представити, що після зміни влади почнеться політична, геополітична і економічна війна проти Росії, повідомляє news.am.

Він дав гарантії, що Вірменія залишиться членом Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Але ми будемо працювати, щоб зробити цю організацію більш ефективною, отримати більші гарантії для Вірменії та Арцаха, ніж були досі. Вірменія залишиться вірною всім своїм міжнародним зобов'язанням, включаючи угоди з ЄС і ЄАЕС. Ми повинні прагнути до вдосконалення відносин", - сказав Пашинян.

Нагадаємо, що попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром.

Уже через тиждень він змушений був залишити свою посаду через протести. 

Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.

Згодом, у Єревані знову поновилися вуличні протести.

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