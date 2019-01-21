Лідер Придністров'я гарантує, що зі сторони ПМР нападу Росії на Україну не буде

Лідер Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Україні не загрожує напад з території невизнаної Придністровської республіки.

"Перша гарантія - це військова логіка. Для будь-яких загарбницьких дій необхідні озброєння, сили і засоби, яких тут просто немає! У мене військова освіта, я чудово це розумію. Хочете - запитайте у своїх спостерігачів", - заявив він в інтерв'ю "Європейській правді".

"І друге - це мої особисті гарантії, що з Придністров'я не буде ніяких агресивних дій по відношенню до України. В тому числі - з боку російських військ у Придністров'ї", - сказав Красносельський.

Глава придністровської адміністрації також прокоментував ситуацію зі складами озброєнь в селі Колбасна в 20 кілометрах від українського кордону. Серед іншого, там зберігається зброя і боєприпаси, вивезені зі Східної Німеччини і Чехословаччини з виведенням радянських військ. Росія, яка контролює склади, не дозволяє провести їх незалежний аудит.

"Теоретично є три варіанти, що робити з цим озброєнням: або подальше зберігання, або утилізація на місці, або вивезення через Україну в РФ. І це спершу потрібно вирішити з власником, тобто з Росією", - сказав Красносельський, запропонувавши домовлятися про це в форматі "5 + 2", який в тому числі включає Україну.

"Коли ви з РФ домовтеся про зберігання, утилізацію або вивезення - тоді приходьте до мене, я скличу екологів і ми будемо вирішувати, на яких умовах можна або зберігати далі, або як утилізувати чи вивозити. Фахівці кажуть, що знищувати ці боєприпаси у відкритому грунті не можна. Там є бомби з гексогеном, з радіусом ураження і зараження 50 кілометрів, що захоплює Україну і Молдову, не кажучи вже про Придністров'я. Утилізувати можна, якщо побудувати там завод по переробці. Хочете так? Заради Бога! Але це питання не до мене - а до власника", - сказав він.

Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що У Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.