Лідер республіканців в Сенаті США закликав Білий дім прискорити надання допомоги Україні

Мітч Макконнелл закликав президента США Джо Байдена та союзників України у світі діяти швидко та ініціативно, коли йдеться про допомогу Києву

Лідер опозиційної Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні, а також включити у пакет допомоги більше ППО, зброю дальньої дії, гуманітарну і економічну допомогу перед зимою.

Про це повідомляє передає Голос Америки.

У своєму зверненні Макконнелл закликав президента США Джо Байдена та союзників України у світі діяти швидко та ініціативно, коли йдеться про допомогу Києву,

"росія продовжує ескалацію нападів на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, - заявив сенатор. - Це чіткий урок для нас. Адміністрація Байдена та друзі України в світі мають швидше і ініціативніше надавати Україні те, що потрібно", - заявив сенатор.

За його словами, необхідні інструменти для подолання російської агресії мають включати додаткові системи протиповітряної оборони, далекобійну зброю, гуманітарну і економічну підтримку, щоб допомогти цій постраждалій від війни країні пережити прийдешню зиму.

Макконнел закликав союзників збільшити допомогу Україні і заявив, що обидві партії Конгресу підтримали допомогу Україні "на переважній двопартійній основі".

Макконнел у своїй заяві запевнив, що у випадку, якщо Республіканська партія отримає більшість в Сенаті США, вона "зосередиться на нагляді і вчасній доставці необхідної зброї та збільшенні спільної із созниками допомоги Україні, відбудові та модернізації військових спроможностей".

Раніше iPress повідомляв, що президент Джо Байден висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу на виборах 8 листопада.