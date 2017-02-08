Лідер Туркменістану продемонстрував силовикам, як правильно поводитися зі зброєю, - ВІДЕО

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов прийняв участь у військових навчаннях і показав главам силових відомств, як правильно поводитися з вогнепальною та холодною метальним зброєю.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Хроніка Туркменістану".

Нагадаємо, що в лютому Бердимухамедов виграв вибори в Туркменістані з результатом 97,7%. Таким чином він залишиться при владі ще мінімум сім років.

60-річний Бердимухамедов очолює Туркменістан з 2007 року. До цього він довгий час працював в уряді країни на посаді міністра охорони здоров'я і віце-прем'єра.

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У травні 2015 року в столиці Туркменістану встановили покриту золотом статую президента.