CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов прийняв участь у військових навчаннях і показав главам силових відомств, як правильно поводитися з вогнепальною та холодною метальним зброєю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідер Туркменістану продемонстрував силовикам, як правильно поводитися зі зброєю, - ВІДЕО
60-річний Бердимухамедов очолює Туркменістан з 2007 року
Фото: скріншот з відео
Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Хроніка Туркменістану".
Нагадаємо, що в лютому Бердимухамедов виграв вибори в Туркменістані з результатом 97,7%. Таким чином він залишиться при владі ще мінімум сім років.
60-річний Бердимухамедов очолює Туркменістан з 2007 року. До цього він довгий час працював в уряді країни на посаді міністра охорони здоров'я і віце-прем'єра.
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У травні 2015 року в столиці Туркменістану встановили покриту золотом статую президента.
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02 08 2017 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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