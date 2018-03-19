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Лідер збірної України з біатлону натякнула на завершення кар'єри

Юлія Джима, швидше за все, завершить кар'єру в кінці сезону
Українська біатлоністка Юлія Джима натякнула на завершення кар'єри.
Лідер збірної України з біатлону натякнула на завершення кар Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Як повідомляє XSPORT, Джима заявила, що цей сезон, швидше за все, буде для неї останнім в кар'єрі.

"Я думаю, що швидше за все це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі", - сказала Джима.

У цьому сезоні українка тричі завойовувала медалі на етапах Кубка світу. Минулого тижня Джима виграла бронзову нагороду в спринті на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Цей етап є передостаннім в календарі Кубка світу, але українські біатлоністи не поїдуть на заключні гонки в російську Тюмень.

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19 03 2018 23:43
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