Лідер збірної України з біатлону натякнула на завершення кар'єри

Українська біатлоністка Юлія Джима натякнула на завершення кар'єри.

Як повідомляє XSPORT, Джима заявила, що цей сезон, швидше за все, буде для неї останнім в кар'єрі.

"Я думаю, що швидше за все це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі", - сказала Джима.

У цьому сезоні українка тричі завойовувала медалі на етапах Кубка світу. Минулого тижня Джима виграла бронзову нагороду в спринті на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Цей етап є передостаннім в календарі Кубка світу, але українські біатлоністи не поїдуть на заключні гонки в російську Тюмень.