СПОРТ НОВИНИУкраїнська біатлоністка Юлія Джима натякнула на завершення кар'єри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідер збірної України з біатлону натякнула на завершення кар'єри
Юлія Джима, швидше за все, завершить кар'єру в кінці сезону
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua
Як повідомляє XSPORT, Джима заявила, що цей сезон, швидше за все, буде для неї останнім в кар'єрі.
"Я думаю, що швидше за все це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі", - сказала Джима.
У цьому сезоні українка тричі завойовувала медалі на етапах Кубка світу. Минулого тижня Джима виграла бронзову нагороду в спринті на етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.
Цей етап є передостаннім в календарі Кубка світу, але українські біатлоністи не поїдуть на заключні гонки в російську Тюмень.
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