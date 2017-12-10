Лідера гурту Scooter за відвідування Криму виключили з журі німецького телешоу

Фронтмена групи Scooter Ейч Пі Бакстера виключили з журі шоу DSDS ("Німеччина шукає суперзірку") через незаконне відвідування окупованого Криму.

"Святкуємо естрадно-дипломатичну перемогу в ФРН! Після нашого протесту кримський вояжер Ейч Пі Бакстер зі Scooter вилетів зі складу журі DSDS!", - повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі Twitter.

Нагадаємо, 4 серпня популярний у 90-х рр. Scooter прибув до Криму. Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що приїзд гурту до анексованого Криму може обернутися для музикантів "болючими наслідками".

Згодом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань з'явилися дані про правопорушення, вчинене німецьким гуртом Scooter.