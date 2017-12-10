CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФронтмена групи Scooter Ейч Пі Бакстера виключили з журі шоу DSDS ("Німеччина шукає суперзірку") через незаконне відвідування окупованого Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідера гурту Scooter за відвідування Криму виключили з журі німецького телешоу
У серпні німецька група Scooter відвідала анексований півострів
Фото: scootertechno.com
"Святкуємо естрадно-дипломатичну перемогу в ФРН! Після нашого протесту кримський вояжер Ейч Пі Бакстер зі Scooter вилетів зі складу журі DSDS!", - повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі Twitter.
Нагадаємо, 4 серпня популярний у 90-х рр. Scooter прибув до Криму. Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що приїзд гурту до анексованого Криму може обернутися для музикантів "болючими наслідками".
Згодом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань з'явилися дані про правопорушення, вчинене німецьким гуртом Scooter.
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12 10 2017 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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