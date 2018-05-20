Лідера Палестини госпіталізували
Як повідомляє Reuters з посиланням на палестинського чиновника, 82-річного політика госпіталізували втретє після операції на вусі, яку йому зробили минулого тижня. За словами джерела, у президента висока температура.
Інше джерело повідомляє, що госпіталізація президента Палестини не пов'язана з операцією на вусі.
Махмуд Аббас став президентом після смерті Ясіра Арафата у 2004 році.
Нагадаємо, 14 травня, в день відкриття посольства США, яке указом американського президента Дональда Трампа було перенесено з Тель-Авіва до Єрусалиму, на кордоні з Сектором Гази було вбито понад 50 осіб, ще понад 2 тис. людей отримали поранення.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.
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