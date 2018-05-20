Лідера Палестини госпіталізували

Махмуд Аббас потрапляє до лікарні втретє за тиждень

Палестинського лідера Махмуда Аббаса госпіталізували через ускладнення після операції.

Як повідомляє Reuters з посиланням на палестинського чиновника, 82-річного політика госпіталізували втретє після операції на вусі, яку йому зробили минулого тижня. За словами джерела, у президента висока температура.

Інше джерело повідомляє, що госпіталізація президента Палестини не пов'язана з операцією на вусі.

Махмуд Аббас став президентом після смерті Ясіра Арафата у 2004 році.

Нагадаємо, 14 травня, в день відкриття посольства США, яке указом американського президента Дональда Трампа було перенесено з Тель-Авіва до Єрусалиму, на кордоні з Сектором Гази було вбито понад 50 осіб, ще понад 2 тис. людей отримали поранення.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.