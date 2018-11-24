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Лідера правої партії Словенії засудили до умовного ув'язнення за твіт з образою журналісток

Він отримав три місяці умовного позбавлення волі
Суд Словенії засудив екс-прем'єра країни, лідера правої "Демократичної партії" (SDS) Янеза Яншу до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток.
Лідера правої партії Словенії засудили до умовного ув Фото: reuters.com

Як пише AP, Янеза Яншу засудили за образу двох тележурналісток до трьох місяців умовного позбавлення волі і виплати всіх судових витрат. Янша збирається оскаржувати рішення.

У 2016 році у Twitter політик назвав двох журналісток "повіями". Сам він стверджує, що використав образу для того, щоб описати роботу цих журналісток, бо вони публікували неправдиву інформацію про його партію.

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24 11 2018 23:32
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