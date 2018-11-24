НОВИНИСуд Словенії засудив екс-прем'єра країни, лідера правої "Демократичної партії" (SDS) Янеза Яншу до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідера правої партії Словенії засудили до умовного ув'язнення за твіт з образою журналісток
Він отримав три місяці умовного позбавлення волі
Фото: reuters.com
Як пише AP, Янеза Яншу засудили за образу двох тележурналісток до трьох місяців умовного позбавлення волі і виплати всіх судових витрат. Янша збирається оскаржувати рішення.
У 2016 році у Twitter політик назвав двох журналісток "повіями". Сам він стверджує, що використав образу для того, щоб описати роботу цих журналісток, бо вони публікували неправдиву інформацію про його партію.
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