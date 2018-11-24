Лідера правої партії Словенії засудили до умовного ув'язнення за твіт з образою журналісток

Суд Словенії засудив екс-прем'єра країни, лідера правої "Демократичної партії" (SDS) Янеза Яншу до трьох місяців умовного позбавлення волі за образу двох журналісток.

Як пише AP, Янеза Яншу засудили за образу двох тележурналісток до трьох місяців умовного позбавлення волі і виплати всіх судових витрат. Янша збирається оскаржувати рішення.

У 2016 році у Twitter політик назвав двох журналісток "повіями". Сам він стверджує, що використав образу для того, щоб описати роботу цих журналісток, бо вони публікували неправдиву інформацію про його партію.