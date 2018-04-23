Лідера протестів у Вірменії Пашиняна звільнили з СІЗО
Пашинян заявив, що про результати переговорів з віце-прем'єром Кареном Карапетяном він буде говорити на сьогоднішньому мітингу, повідомляє "Радио Азатутюн".
Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції 280 учасників масових акцій протесту.
Зазначимо, опозиціонери хочуть зробити безстроковими акції протестів у Єревані.
Раніше повідомлялося, що затриманого у Єревані лідера опозиції Пашиняна не можуть знайти.
22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та лідер протестів Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".
Після цього затримали лідера протестного руху Ніколу Пашиняна, попри недоторканість. Генпрокуратура Вірменії підтвердила затримання трьох опозиційних депутатів, зокрема лідера протестів у Єревані Ніколу Пашиняна.
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