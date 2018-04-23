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Лідера протестів у Вірменії Пашиняна звільнили з СІЗО

Про результати переговорів з віце-прем'єром Кареном Карапетяном він буде говорити на сьогоднішньому мітингу
У Вірменії з СІЗО звільнили опозиційнх депутатів Сасуна Мікаеляна, Арарата Мірзояна та лідера протестного руху Нікола Пашиняна.
Лідера протестів у Вірменії Пашиняна звільнили з СІЗО Фото: http://therussiantimes.com

Пашинян заявив, що про результати переговорів з віце-прем'єром Кареном Карапетяном він буде говорити на сьогоднішньому мітингу, повідомляє "Радио Азатутюн".

Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.

Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції 280 учасників масових акцій протесту.

Зазначимо, опозиціонери хочуть зробити безстроковими акції протестів у Єревані.

Раніше повідомлялося, що затриманого у Єревані лідера опозиції Пашиняна не можуть знайти.

22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та лідер протестів Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".

Після цього затримали лідера протестного руху Ніколу Пашиняна,  попри недоторканість. Генпрокуратура Вірменії підтвердила  затримання трьох опозиційних депутатів, зокрема лідера протестів у Єревані Ніколу Пашиняна.

У понеділок, на 11-й день протестів у Єревані, почався страйк студентів вірменських вишів.
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23 04 2018 14:53
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