Лідерів харківських сепаратистів отримав шість років тюрми

За "законом Савченко" йому залишиться відсидіти близько року

Київський райсуд Харкова засудив лідера руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна, відомого як "батько ХНР", до шести років позбавлення волі.

Його визнано винним в організації масових заворушень і публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу в 2014 році, - повідомляє видання "Медіапорт"

Якщо вирок набере чинності, з урахуванням "закону Савченко" (який ще не скасували до кінця) Апухтіну залишиться відбувати покарання близько року.

Навесні 2014 року лідер руху "Юго-Восток" Апухтін і його прихильники закликали до створення Південно-Східної автономії, планували провести в Харкові "референдум" одночасно із загарбниками Донецька і Луганська. Апухтіна двічі заарештовували. Вдруге - в грудні 2014-го. Відтоді він сидить за ґратами.

Прокуратура вважає провину Апухтіна доведеною і зажадала для нього максимального покарання - 8 років позбавлення волі. В останньому слові на засіданні суду 16 травня Юрій Апухтін вкотре заявив, що не визнає провини, називає звинувачення необґрунтованими, а себе - жертвою чинної влади.

Фото:mediaport.ua

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).