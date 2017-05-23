Лідерів харківських сепаратистів отримав шість років тюрми
Його визнано винним в організації масових заворушень і публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу в 2014 році, - повідомляє видання "Медіапорт"
Якщо вирок набере чинності, з урахуванням "закону Савченко" (який ще не скасували до кінця) Апухтіну залишиться відбувати покарання близько року.
Навесні 2014 року лідер руху "Юго-Восток" Апухтін і його прихильники закликали до створення Південно-Східної автономії, планували провести в Харкові "референдум" одночасно із загарбниками Донецька і Луганська. Апухтіна двічі заарештовували. Вдруге - в грудні 2014-го. Відтоді він сидить за ґратами.
Прокуратура вважає провину Апухтіна доведеною і зажадала для нього максимального покарання - 8 років позбавлення волі. В останньому слові на засіданні суду 16 травня Юрій Апухтін вкотре заявив, що не визнає провини, називає звинувачення необґрунтованими, а себе - жертвою чинної влади.
Фото:mediaport.ua
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків