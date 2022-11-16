Лідери G-20 "рішуче засудили" російську агресію проти України

Про це йдеться у спільній декларації. “Більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці”.

Про це йдеться у спільній декларації. “Більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці”.

Три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили усі країни-учасниці G-20, передає Reuters.

Група G20 також наголосила, що міжнародне право має дотримуватися, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима.

Водночас зазначається, що були і "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".

Також лідери G20 привітали Чорноморську зернову ініціативу.

Напередодні в Індонезії, на курортному острові Балі, розпочався дводенний саміт лідерів країн G-20, на якому велику увагу приділено війні рф проти України.