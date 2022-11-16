ПОЛІТИКА НОВИНИПро це йдеться у спільній декларації. “Більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці”.
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Лідери G-20 "рішуче засудили" російську агресію проти України
G20 Indonesia
Про це йдеться у спільній декларації. “Більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці”.
Три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили усі країни-учасниці G-20, передає Reuters.
Група G20 також наголосила, що міжнародне право має дотримуватися, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима.
Водночас зазначається, що були і "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".
Також лідери G20 привітали Чорноморську зернову ініціативу.
Напередодні в Індонезії, на курортному острові Балі, розпочався дводенний саміт лідерів країн G-20, на якому велику увагу приділено війні рф проти України.
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16 11 2022 11:48 МЕДІА
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