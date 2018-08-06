Лідери G7 одностайно виступили проти заклику Трампа повернути Росію в G8

Водночас, країни залишають відкритою "можливість для встановлення діалогу" з Москвою

Країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

"Європейці висловлюють спільну позицію проти повернення Росії", - повідомляє канцелярія президента Франції Емманюеля Макрона, інформує "Інтерфакс-Україна".

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава уряду Великої Британії Тереза ​​Мей і новий прем'єр Італії Джузеппе Конте узгодили відповідну спільну позицію щодо Росії на полях саміту G7 в Канаді.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

Водночас, президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.

Аналогічну позицію висловила і канцлерка Німеччини - Ангела Меркель.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.