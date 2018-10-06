Лідери G7 заявили про готовність ввести нові санкції проти Росії
"Я вітаю розуміння "сімкою" необхідності зберегти санкції щодо Росії у світлі того, що Росія не виконала повною мірою зобов'язання за мінськими угодами в Україні. Ми домовилися бути готовими при необхідності прийняти нові обмежувальні заходи відносно Росії", - сказала Мей, передає "112 Україна".
Окрім того, лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсумками саміту G7 в Канаді.
"Ми знову заявляємо про засудження незаконної анексії Криму і підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбітною і необхідної програми реформ", - підкреслюється в документі.
"Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов'язано з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов'язань в Мінських домовленостях і повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля в рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Східній Україні.
Якщо того вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії", - заявили лідери країн G7.
Крім цього, Росію закликали "припинити дестабілізуючі дії по підриву демократичних систем і згорнути підтримку сирійського режиму".При цьому в G7 погодилися "продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів".
"Ми і далі будемо підтримувати громадянське суспільство Росії і розвивати міжособистісні зв'язку", - йдеться у комюніке.
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