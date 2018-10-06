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Лідери G7 заявили про готовність ввести нові санкції проти Росії

У підсумковому комюніке лідери "Великої сімки" заявили про підтримку України
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про домовленості, досягнуті між лідерами країн G7 про готовність при необхідності прийняти рішення про введення нових обмежувальних заходів проти Росії.
Лідери G7 заявили про готовність ввести нові санкції проти Росії Фото: Reuters

"Я вітаю розуміння "сімкою" необхідності зберегти санкції щодо Росії у світлі того, що Росія не виконала повною мірою зобов'язання за мінськими угодами в Україні. Ми домовилися бути готовими при необхідності прийняти нові обмежувальні заходи відносно Росії", - сказала Мей, передає "112 Україна".

Окрім того, лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсумками саміту G7 в Канаді.

"Ми знову заявляємо про засудження незаконної анексії Криму і підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбітною і необхідної програми реформ", - підкреслюється в документі.

"Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов'язано з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов'язань в Мінських домовленостях і повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля в рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Східній Україні.

Якщо того вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії", - заявили лідери країн G7.

Крім цього, Росію закликали "припинити дестабілізуючі дії по підриву демократичних систем і згорнути підтримку сирійського режиму".При цьому в G7 погодилися "продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів".

"Ми і далі будемо підтримувати громадянське суспільство Росії і розвивати міжособистісні зв'язку", - йдеться у комюніке.

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10 06 2018 10:40
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