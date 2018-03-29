Лідери КНДР та Південної Кореї проведуть історичну зустріч 27 квітня

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня.

Про це повідомила сьогодні південнокорейська інформаційна агенція Yonhap з посиланням на чиновників.

Рішення про саміт стало результатом домовленостей на високому рівні двох країн у прикордонному селі Панмунджом 28 березня.

Повідомляється, що 4 квітня відбудеться ще одна підготовча зустріч для обговорення питань протоколу, безпеки і висвітлення у ЗМІ. Домовленість про переговори з’явилася після того, як лідер Північної Кореї несподівано навідався з візитом до Китаю і провів у Пекіні переговори з президентом Сі Цзіньпіном.

Крім того, очікується, що до кінця травня відбудеться зустріч між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

Лідери двох Корей мали переговори лише двічі, в 2000 і 2007 роках, за часів попередніх ліберальних урядів у Сеулі.

Нинішній саміт у квітні – лише третій, який відбудеться після війни в 1950-53 роках. Аналітики вважають, що він може мати важливе значення у контексті міжнародних дипломатичних зусиль зі стримування ядерної програми КНДР.

Нагадаємо, на початку березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.

Раніше Кім Чен Ин відвідав Пекін та провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.