Лідери країн нормандської четвірки в найближчі місяці обговорять перспективи Мінських угод

Сторони вітають відновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню на Донбасі

Лідери України Петро Порошенко, Німеччини Ангела Меркель, Франції Еммануель Макрон і Росії Володимир Путін розглянуть шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на Донбасі в найближчі місяці.

"Лідери країн Нормандської четвірки підтверджують їхню відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Вони розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні прес-служби президента України Петра Порошенка у четвер, 29 березня.

Також сторони вітають відновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі в зв'язку з великодніми святами.

Глави держав також закликали докласти більше зусиль для звільнення українських громадян, яких незаконно утримують в ОРДЛО за формулою "всіх на всіх".

Нормандська четвірка або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні голів МЗС, так і на рівні очільників держав.