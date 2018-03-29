Лідери країн нормандської четвірки в найближчі місяці обговорять перспективи Мінських угод
"Лідери країн Нормандської четвірки підтверджують їхню відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Вони розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні прес-служби президента України Петра Порошенка у четвер, 29 березня.
Також сторони вітають відновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі в зв'язку з великодніми святами.
Глави держав також закликали докласти більше зусиль для звільнення українських громадян, яких незаконно утримують в ОРДЛО за формулою "всіх на всіх".
Нормандська четвірка або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні голів МЗС, так і на рівні очільників держав.
Як повідомляв iPress.ua, зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" в Мюнхені, запланована на вечір 16 лютого, не відбулася.
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