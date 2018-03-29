Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лідери країн нормандської четвірки в найближчі місяці обговорять перспективи Мінських угод

Сторони вітають відновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню на Донбасі
Лідери України Петро Порошенко, Німеччини Ангела Меркель, Франції Еммануель Макрон і Росії Володимир Путін розглянуть шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на Донбасі в найближчі місяці.
Лідери країн нормандської четвірки в найближчі місяці обговорять перспективи Мінських угод Фото: ЕРА

"Лідери країн Нормандської четвірки підтверджують їхню відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Вони розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні прес-служби президента України Петра Порошенка у четвер, 29 березня.

Також сторони вітають відновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі в зв'язку з великодніми святами.

Глави держав також закликали докласти більше зусиль для звільнення українських громадян, яких незаконно утримують в ОРДЛО за формулою "всіх на всіх".

Нормандська четвірка або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні голів МЗС, так і на рівні очільників держав.

Як повідомляв iPress.ua, зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" в Мюнхені, запланована на вечір 16 лютого, не відбулася.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2018 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.