Лідери країн ЄС погодили нові правила надання притулку біженцям з Африки
Ідею Макрона обговорили на паризькому міні-саміті з питань міграції, пише DW.
Під час саміту лідери Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Нігеру, Чаду та Лівії визнали, що є потреба "організувати переселення особливо вразливих людей, які потребують міжнародного захисту".
Європейські країни планують проводити свої "місії захисту" в Африці разом з агентством ООН у справах біженців. Ця процедура дозволить мігрантам переїхати до Європи, якщо вони будуть зазначені у відповідному списку ООН, який буде зареєстрований в органах влади Нігеру та Чаду.
Макрон не зазначив, скільки саме біженців з Африки можуть використати цей запропонований метод для легального переселення до Європи. Водночас лідери європейських країн домовились допомогти Нігеру і Чаду з прикордонним контролем, щоб зупинити незаконну міграцію.
Нагадаємо, Італія підозрюється у виплаті п'яти мільйонів доларів лівійським торговцям людьми з метою зупинити потік мігрантів через Середземне море.
В Україні станом на 28 серпня 2017 року на обліку перебувають 1 586 135 внутрішньо переміщених осіб або 1 276 900 сімей з Донбасу і Криму.
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