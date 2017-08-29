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Лідери країн ЄС погодили нові правила надання притулку біженцям з Африки

Громадянам Нігеру та Чаду, які шукають притулку в Європі, пропонують заздалегідь реєструватися у спеціальних списках для ідентифікації
Лідери Іспанії, Італії та Німеччини погодилися з ідеєю президента Франції Еммануеля Макрона, який запропонував ідентифікувати шукачів притулку з Нігеру і Чаду ще на території цих країн.
Лідери країн ЄС погодили нові правила надання притулку біженцям з Африки Фото: picture-alliance.com

Ідею Макрона обговорили на паризькому міні-саміті з питань міграції, пише DW.

Під час саміту лідери Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Нігеру, Чаду та Лівії визнали, що є потреба "організувати переселення особливо вразливих людей, які потребують міжнародного захисту".

Європейські країни планують проводити свої "місії захисту" в Африці разом з агентством ООН у справах біженців. Ця процедура дозволить мігрантам переїхати до Європи, якщо вони будуть зазначені у відповідному списку ООН, який буде зареєстрований в органах влади Нігеру та Чаду.

Макрон не зазначив, скільки саме біженців з Африки можуть використати цей запропонований метод для легального переселення до Європи. Водночас лідери європейських країн домовились допомогти Нігеру і Чаду з прикордонним контролем, щоб зупинити незаконну міграцію.

Нагадаємо, Італія підозрюється у виплаті п'яти мільйонів доларів лівійським торговцям людьми з метою зупинити потік мігрантів через Середземне море.

В Україні станом на 28 серпня 2017 року на обліку перебувають 1 586 135 внутрішньо переміщених осіб або 1 276 900 сімей з Донбасу і Криму.

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29 08 2017 09:00
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