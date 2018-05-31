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Лідери трьох фракцій у Верховній Раді пропустили більшість голосувань у травні, - ІНФОГРАФІКА

Найнижчі показники голосувань в Юлії Тимошенко
Лідери трьох фракцій Верховної Ради пропустили більше половини голосувань, що відбулися у травні. Всього за місяць було проведено 12 пленарних засідань, під час яких відбулося 462 голосування.
Лідери трьох фракцій у Верховній Раді пропустили більшість голосувань у травні, - ІНФОГРАФІКА Фото: УНІАН

Голова ВО "Батьківщина" взяла участь в 1% голосувань за місяць. Політик проголосувала сім разів. Серед іншого Юлія Тимошенко не голосувала за закони щодо трансплантація органів людині та вдосконалення діяльності Держбюро розслідувань. Лідер "Батьківщини" була письмово зареєстрована на восьми пленарних засіданнях, повідомляє Комітет виборців України.

Співголова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко взяв участь лише в 6% голосувань: натиснув "за", "проти" чи "утримався" 28 разів. Зокрема, лідер "Опозиційного блоку" не підтримав у першому читанні законопроект щодо розблокування діяльності Держбюро розслідувань. При цьому Юрій Бойко був зареєстрований майже на всіх (11 із 12) засіданнях ВР. Інший співголова "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул взяв участь у 8% голосувань.


Інфографіка: КВУ

Також низькі показники голосувань в Олега Ляшка. Лідер РПЛ взяв участь в 35% голосувань (166 із 462). Серед іншого політик не голосував за закон щодо трансплантації органів, але підтримав в першому читанні законопроекти щодо заборони пальмової олії та діяльності Держбюро розслідувань. Був зареєстрований на восьми засіданнях.

У решти голів фракцій вищі показники участі в голосуваннях. Олег Березюк ("Самопоміч") проголосував у 75% разів і відвідав 11 засідань. Максим Бурбак ("Народний фронт") взяв участь в 79% голосувань, Артур Герасимов (БПП) – у 88%. Обидва політики відвідали всі засідання ВР.

Раніше, Комітет виборців України повідомляв про те, що троє лідерів фракцій Верховної Ради фактично ігнорують парламентські голосування: Юрій Бойко, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко пропустили більше половини голосувань Верховній Раді у 2017 році.

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31 05 2018 16:40
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