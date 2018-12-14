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Лідери Євросоюзу домовилися про створення бюджету єврозони

У рамках засідання Європейської ради лідери ЄС досягли домовленості щодо заходів реформ
Лідери Європейського Союзу досягли домовленості щодо реформування єврозони, в тому числі з питання про створення окремого бюджету єврозони, повідомила в п'ятницю канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Лідери Євросоюзу домовилися про створення бюджету єврозони Ангела Меркель. Фото: sabah.com.tr

Після "суперечливих переговорів" у рамках засідання Європейської ради лідери ЄС досягли домовленості щодо заходів реформ, в тому числі і про бюджет єврозони, повідомила Ангела Меркель за підсумками зустрічі представників 27 країн співтовариства в Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Саміт ЄС відбувся в Брюсселі 13-14 грудня.

Нагадаємо, Євросоюз і Україна у четвер, 13 грудня, підписали угоду щодо співробітництва у сфері електронного урядування.

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14 12 2018 19:53
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