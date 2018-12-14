ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери Європейського Союзу досягли домовленості щодо реформування єврозони, в тому числі з питання про створення окремого бюджету єврозони, повідомила в п'ятницю канцлер Німеччини Ангела Меркель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідери Євросоюзу домовилися про створення бюджету єврозони
У рамках засідання Європейської ради лідери ЄС досягли домовленості щодо заходів реформ
Ангела Меркель. Фото: sabah.com.tr
Після "суперечливих переговорів" у рамках засідання Європейської ради лідери ЄС досягли домовленості щодо заходів реформ, в тому числі і про бюджет єврозони, повідомила Ангела Меркель за підсумками зустрічі представників 27 країн співтовариства в Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Саміт ЄС відбувся в Брюсселі 13-14 грудня.
Нагадаємо, Євросоюз і Україна у четвер, 13 грудня, підписали угоду щодо співробітництва у сфері електронного урядування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 12 2018 19:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата