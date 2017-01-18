Ліхтенштейн введе безвізовий для України після аналогічного рішення ЄС

Ліхтенштейн введе безвізовий режим для українських громадян відразу після аналогічного рішення Європейського Союзу.

Перша зустріч українського Президента з принцом Ліхтенштейну пройшла у вівторок, 17 січня, повідомила прес-служба Порошенка.

"Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на вищому рівні. Це повинно стати стимулом для активізації двосторонніх відносин", - заявив Президент.

Також Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну в реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій ООН.

Нагадаємо, Швейцарія надасть безвізовий режим для українців одразу після того, як безвіз буде запроваджено між Україною та Євросоюзом.