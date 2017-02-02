Лікар і один боєць ЗСУ загинули на Світлодарській дузі, - волонтер
"Є втрати на Світлодарській дузі. Сьогодні вдень на передовій у нас загинула дівчина доктор, уродженка Дніпропетровської області та хлопець уродженець Запоріжжя. І кілька людей поранені", - написав волонтер Юрій Мисягін у Facebook.
За словами волонтера, рідні та близькі загиблих з 54-ї бригади ЗСУ вже оповіщені працівниками військкоматів, звідки вони призивалися.
Зазначимо, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.
Нагадаємо, у середу, 1 лютого, під Тоненьким, що у Донецькій області поруч із Авдіївкою, під час виконання бойового завдання загинув Сергій Пацула, військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, що дислокується у Львові.
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