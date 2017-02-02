Лікар і один боєць ЗСУ загинули на Світлодарській дузі, - волонтер

Збройні сили України в четвер зазнали втрат на Світлодарській дузі.

"Є втрати на Світлодарській дузі. Сьогодні вдень на передовій у нас загинула дівчина доктор, уродженка Дніпропетровської області та хлопець уродженець Запоріжжя. І кілька людей поранені", - написав волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

За словами волонтера, рідні та близькі загиблих з 54-ї бригади ЗСУ вже оповіщені працівниками військкоматів, звідки вони призивалися.