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Лікар і один боєць ЗСУ загинули на Світлодарській дузі, - волонтер

Загиблі родом з Дніпропетровської області та Запоріжжя
Збройні сили України в четвер зазнали втрат на Світлодарській дузі.
Лікар і один боєць ЗСУ загинули на Світлодарській дузі, - волонтер Фото: Vadim Braydov / AP

"Є втрати на Світлодарській дузі. Сьогодні вдень на передовій у нас загинула дівчина доктор, уродженка Дніпропетровської області та хлопець уродженець Запоріжжя. І кілька людей поранені", - написав волонтер Юрій Мисягін у Facebook.

За словами волонтера, рідні та близькі загиблих з 54-ї бригади ЗСУ вже оповіщені працівниками військкоматів, звідки вони призивалися.

Зазначимо, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з РСЗВ БМ-21 "Град", загинули двоє українських військових, ще 9 отримали поранення.

Нагадаємо,  у середу, 1 лютого, під Тоненьким, що у Донецькій області поруч із Авдіївкою, під час виконання бойового завдання загинув Сергій Пацула, військовий 80-ї десантно-штурмової бригади, що дислокується у Львові.

 

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02 02 2017 21:28
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