Лікарі діагностували рак у Насірова, - ДОКУМЕНТ

Насіров просить видати йому закордонний паспорт, тимчасово зняти з нього електронний браслет і забезпечити безперешкодний виїзд з території України

Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози по протоколу "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років), який йому рекомендували в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 року.

Роман Насіров просив детектива першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Клименка призупинити кримінальне провадження, за яким відстороненому главі ДФС оголошено підозру, дозволити йому виїзд на лікування в період з 11 по 30 червня 2017 року відділення клінічної ендокринології Національного інституту вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд), видати йому закордонний паспорт, тимчасово зняти з нього електронний браслет і забезпечити безперешкодний виїзд з території України.

Про це йдеться в поданому в НАБУ проханні відстороненого голови ДФС Романа Насірова та укладанні судового медичної експертизи щодо стану його здоров'я, які є в розпорядженні "Цензор.НЕТ".

До прохання Насіров доклав серед іншого висновок судово-медичної експертизи стану його здоров'я. У висновку йдеться про те, що клінічними лікарями у Насірова був встановлені протікання наступних захворювань:

- ішемічна хвороба серця (нестабільна стенокардія (02.03.2017) вінцевих артерій;

- рак (папілярна) щитовидна залоза (Т1о, Нх, Мй: підозра на МТЄ в лімфотіческіх вузлі 3 яремний колектра праворуч) і інший.

Саме для післяопераційного терапевтичного лікування раку Насиров і просить дозволити йому виїзд за кордон, так як лікування за рекомендованим йому протоколу "АТА" в Україні неможливе.

Нагадаємо, що відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров заявляв, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.