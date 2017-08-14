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Лікарі головної клініки Криму скаржаться на відсутність фінансування та керівника-алкоголіка

Співробітники звільняються. Немає кому лікувати хворих і доглядати за ними
Розташована у Сімферополі Республіканська клінічна лікарня ім. Семашко потерпає від браку матеріального забезпечення, маленьких зарплат та недолугого керівництва
Лікарі головної клініки Криму скаржаться на відсутність фінансування та керівника-алкоголіка Фото: google.com
Про це йдеться у відкритому листі медичного персоналу лікарні, оприлюдненому кримським виданням "Аргументы недели - Крым".
 
"Закінчилися наявні запаси медикаментів і витратних матеріалів.. Наша клініка поступово зупиняє свою роботу... Але самі медики в цих неподобства не винні. Кожен рядовий співробітник викладається з останніх сил за ті мізерні зарплати, які нам нараховує наша бухгалтерія. Але цим силам вже надходить кінець", - пишуть лікарі.
 
За їхніми словами у липні в лікарні середня оплата праці становила для лікарів - 22 тис. російських рублів (біля 9 тис. грн), для медсестер - 13 тис. або 5,5 тис. грн, для молодшого медперсоналу - 9 тис. або 3,84 тис. грн. І це при тому, що ціни на продукти харчування в окупованому росіянами Криму у 2-3 вищі за українські, а призначені до Сімферополя пропагандисти заявляють, що лікарі на півострові нібито оримують близько 44,5 тис. рублів, середній медичний персонал - 25,1 тис., молодший медперсонал - 15,1 тис.
 
"Співробітники звільняються. Немає кому лікувати хворих і доглядати за ними. При цьому впроваджуються нові високооплачувані посади в адміністрації, куди призначаються наближені до головного лікаря! Немає медикаментів. Лікарня у багатомільйонних боргах. У можливість все відновити вже віриться насилу", - додають автори відкритого листа.
 
Окрім того, за їхніми словами, нинішній головлікар клініки Олександр Остапенко страждає на хронічний алкоголізм й постійно відсутній на робочому місті.
 
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14 08 2017 06:51
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