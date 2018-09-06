Лікарі оглянули Сенцова

Лікарі оглянули в колонії українського режисера і політв'язня Олега Сенцова.

У ході консиліуму лікарів міської лікарні Лабитнангі були проведені ряд клініко-інструментальних досліджень, а також дані рекомендації щодо "подальшого ведення пацієнта", повідомляє прес-служба регіонального управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Про стан здоров'я Олега Сенцова не повідомляється.

Нагадаємо, активісти розпочинають новий етап глобальної акції #SaveOlegSentsov, в рамках якої закликатимуть лідерів країн “Великої сімки”приділити ключове значення питанню звільнення українського режисера та інших заручників Кремля на саміті G7.

Варто додати, що акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.