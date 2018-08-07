Лікарі розповіли про стан військових, які постраждали від вибуху міномета на Рівненщині
У тяжкому стані в реанімації перебувають двоє військових із Закарпаття і один боєць з Дніпропетровської області. Вони перенесли багатогодинні операції, повідомили у Львівському військовому госпіталі, інформує "ТСН".
Нейрохірурги, судинні хірурги й офтальмологи вийняли з тіл поранених десятки осколків. Деякі з них були поблизу важливих органів і загрожували життю бійців. Зараз ця загроза минула. Однак, на військових чекає тривале лікування.
"Оперативні втручання були на черепі, на головному мозку, в ділянках біля кровоносних судин, які є життєво важливими для організму. Декому будуть проведені ще інші оперативні втручання, тому що є певні моменти, які ми не змогли і не показано робити все одномоментно", - пояснив начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда.
Він також розповів, що офіцера і ще п'ятьох солдатів прооперували у військовому госпіталі в Рівному. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Мінімум тиждень вони будуть у стаціонарі.
Йдеться про військових з Ужгорода, Кропивницького, Миколаївської та Тернопільської областей. Наймолодшому з них - 24 роки, найстаршому - 42.
"Це поверхневі осколки - надбрівна ділянка в одного хлопця, кінцівки. У ще одного спина посічена осколками, де вони є в м'яких тканинах. Ну і ще в одного травматична ампутація мізинця", - розповів заступник керівника Рівненського військового госпіталю Валерій Чорнобривець.
Зараз із військовими в госпіталі працюють слідчі. Вони сподіваються, що свідчення потерпілих допоможуть з'ясувати причини вибуху міномета "Молот".
Нагадаємо, що 6 липня під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот". Четверо військовослужбовців загинули, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Загиблі військові були бійцями 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. На Закарпатті вчора було оголошено жалобу.
Основною версією вибуху є порушення заходів безпеки.
Пізніше, Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот".
У свою чергу, директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін заявив, що наразі в Україні немає альтернативи мінометам "Молот".
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