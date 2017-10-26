Лікарі розповіли, яких поранень зазнав Мосійчук

У київській лікарні "Борис" зараз оперують народного депутата Ігоря Мосійчука, який постраждав під час вибуху біля телеканалу Еспресо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зараз відбувається операція. У Мосійчука зафіксовані поранення кінцівок, спини і живота. За словами лікарів, поранення не загрожують життю Мосійчука.

До лікарні прибув глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Біля лікарні знаходиться автомобіль, на якому Мосійчука привезли після замаху. В автомобілі вибито скло.

Увечері 25 жовтня на вулиці Адама Міцкевича у Києві стався вибух біля 5-поверхового житлового будинку, намагалися підірвати народного депутата Ігоря Мосійчука.

Свідки розповіли, що відбувалося під час замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука біля офісу Еспресо



"О десятій годині ми закінчили наш прямий ефір. Бала і Мосійчук о 22.01 залишили студію і вийшли до гостьовго двивгну, де ще впродовж хвилини обговорювали тему бесіди. Затим вони східцями пішли на перший поверх. Секунд через 30 пролунав вибух, від якого заклало вуха", - розповіла гостьовий редактор Ірина Узлова.

За її словами, охоронці побачили на моніторах, що вибухнув моторолер.

За словами працівників Еспресо, які були біля офісу, за 20 хвилин до закінчення ефіру моторолера ще не було на місці подій.

"Ми одразу почали викликати швидкі, поліцію. Бала сидів на східцях біля магазину, у нього були осколкові поранення спини. На місці йому надали невідкладну допомогу. Потім його повезли до лікарні", - додала гостьовий редактор.

Також про ситуацію у першу хвилину після вибуху розповів один зі свідків події.

"Я прибіг на звук і побачив, що були потерпілі, постраждали машина і мотоцикл. Лежало двоє людей. Один з потерпілих був безпосередньо біля під'їзду. Людина біля мопеду ще подавала ознаки життя", - розповів свідок.

За його словами, людина, що лежала біля входу у будинок, була у гіршому стані.

У результаті замаху на Мосійчука, який стався на вулиці Міцкевича, кілька людей постраждало.

Як стало відомо, у результаті замаху на Мосійчука загинув його охоронець.