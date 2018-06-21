Лікарі зареєстрували другий випадок дифтерії з початку року

У всіх регіонах достатньо вакцини для щеплення

У Рубіжному Луганської області зареєстрували другий випадок дифтерії цього року в Україні. Лікарі рекомендують якомога швидше зробити щеплення проти дифтерії і дорослим, і дітям.

"Якісна і безпечна вакцина є в усіх регіонах України і надається безкоштовно і для дітей, і для дорослих", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ зазначають, що рівень вакцинації проти дифтерії залишається низьким - лише половина українських дітей отримала захист третьою дозою вакцини АКДС у віці 18 міс. минулого року і менш ніж половина дорослих.

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20%. Це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки і загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної і нервової систем.