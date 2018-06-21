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Лікарі зареєстрували другий випадок дифтерії з початку року

У всіх регіонах достатньо вакцини для щеплення
У Рубіжному Луганської області зареєстрували другий випадок дифтерії цього року в Україні. Лікарі рекомендують якомога швидше зробити щеплення проти дифтерії і дорослим, і дітям.
Лікарі зареєстрували другий випадок дифтерії з початку року Фото: gettyimages.com

"Якісна і безпечна вакцина є в усіх регіонах України і надається безкоштовно і для дітей, і для дорослих", -  повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ зазначають, що рівень вакцинації проти дифтерії залишається низьким - лише половина українських дітей отримала захист третьою дозою вакцини АКДС у віці 18 міс. минулого року і менш ніж половина дорослих.

Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20%. Це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки і загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної і нервової систем.

Раніше у МОЗ повідомили, що за останній тиждень на кір захворіла 1401 людина. З них — 560 дорослих і 841 дитина.

Нагадаємо, що відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.

 

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21 06 2018 16:26
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