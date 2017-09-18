Лікарів силою зганяють на мітинг проти медреформи, - Супрун
На мітинг, який відбудеться 19 вересня у Києві, людей примушують йти за допомогою тиску.
Про це повідомила у Facebook виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
За словами в.о. глави МОЗ, її команда отримала не один лист від медичних колективів з регіонів, в яких повідомляється про тиск з боку вищого керівництва та примушення йти на акцію протесту.
Зокрема, в одному з обласних центрів медичної допомоги та медицини катастроф команді Супрун повідомили, що керівництво примусово відправляє медичних працівників на мітинг за свій рахунок і погрожує покарати тих, хто відмовиться.
"Для мітингів виділяють декілька машин швидкої допомоги, які будуть зняті з лінії і відправлені на Київ", - йдеться у листі.
Супрун пообіцяла, що кожен, хто "примусово скликає людей та ставить під загрозу життя пацієнтів", відповість за свої дії. Також вона наголосила, що використання автомобілів швидкої допомоги в таких цілях є неприпустимим.
Нагадаємо, раніше Супрун заявляла, що голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Ольга Богомолець відмовляється підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.
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