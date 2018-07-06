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Лікарку Інституту раку звільнили після відмови лікувати учасника АТО, - ВІДЕО

"Які пільги можуть бути?! Ви вбивали братський народ"
У Національному інституті раку у Києві лікарка відмовилася лікувати учасника АТО з онкологією через те, що він, за її словами, "вбивав на Сході братський народ".
Лікарку Інституту раку звільнили після відмови лікувати учасника АТО, - ВІДЕО Фото: скріншот

Після службової перевірки лікарку Губарєву звільнили з посади, йдеться у сюжеті "ТСН".

Військового звати Віталій Драган. Зараз він бореться за своє життя. У хлопця діагностували пухлину лімфатичної системи. Він один з тих військових, які першими в 2014-му захищали схід України від бойовиків. Зокрема, його полк спецпризначення з Кропивницького звільняв Слов'янськ.

"Ти що думав, що ти в АТО пішов і тобі буде все безкоштовно?! Які пільги можуть бути?! Якщо б ви там стріляли у талібів, як афганці, а так ви вбивали братський народ. Ще раз вона це повторила", - цитує лікарку Національного інституту раку в Києві Віталій.

В інститут раку колишнього військового скерували на консультацію. Каже, чекав усього, але точно не таких заяв. Додому повернувся ні з чим.

"Цей запис собі на сторінку додав і дописав свій коментар: "А мені в Інституті раку сказали те і те, що я вбивав братський народ", - каже боєць.

Лікарка Галина Губарєва клянеться - не хотіла образити військового, він її просто не так зрозумів.

"Мені ніколи займатися політикою. Я ніяка не сепаратистка, я не винна в тому, що мої батьки народилися на Донбасі і мене там народили", - виправдовується медик.

Лікарка каже, що в лікуванні не відмовляла, а намагалася пояснити, що для хворих на рак ветеранів АТО дійсно не передбачено пільг. Тому й порадила шукати спонсорів для операції.

"Тут фрази, яку він наводив про те, що "вбиваєте мирний народ Донбасу" - ні, цього не було", - стверджує Губарєва.

Хоча напередодні під час телефонної розмови з Кропивницьким виданням CBN Ганна фактично підтвердила слова Віталія.

"Держава не піклується про них, їх просто посилають туди, і все. А потім вони ще будуть винні так само, як афганці. Навіщо туди йшли і стріляли невідомо у кого - у своїх. Ось так я сказала", - такий запис розмови з лікаркою є у видання.

Керівництво інституту наполягає, що думка окремої колеги не є думкою всієї установи. Там вже зв'язалися з Віталієм і попросили вибачення. У закладі підтвердили, що пільг для АТОвців немає.

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07 06 2018 22:42
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