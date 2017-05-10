Лікарні залишили більше 300 осіб, які постраждали в Лас-Вегасі
"Наразі 317 з 489 осіб, доставлених до лікарень, були виписані та вирушили додому", - заявив Ломбардо.
Шериф також повідомив, що Стівен Педдок, який відкрив стрілянину по відвідувачах кантрі-фестивалю в Лас-Вегасі, готувався до злочину кілька років, інформує телеканал FoxNews.
"Напад було ретельно сплановано. Він десятиліттями вів таємне життя, збираючи зброю", - повідомив шериф.
Як раніше повідомлялося, стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Паддок. Він відкрив вогонь по натовпу з 32-го поверху готелю. Спочатку повідомлялося, що в ході спецоперації поліції він був ліквідований. Пізніше шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо повідомив, що стрілець укоротив собі віку. Паддока супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.
Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.
Щонайменше 45 постраждалих унаслідок стрілянини в Лас-Вегасі досі знаходяться у критичному стані.
До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.
У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.
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