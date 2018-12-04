Лікарня в Солсбері заявила про неадекватну поведінку російських журналістів

Адміністрація клініки, в якій знаходиться екс-шпигун Сергій Скрипаль, звинуватила російських репортерів у неадекватній поведінці.

Про це пише DW.com.

Представники клініки в Солсбері, в якій після отруєння знаходиться колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, звинуватили російських журналістів в несанкціонованому проникненні на територію медичного закладу.

Співробітники назвали дії представників телеканалу РЕН ТВ обурливими.

Адміністрація критикує, зокрема, "звернення до персоналу лікарні серед ночі без попередження і без попереднього дозволу". Будь-яка спроба тривожити персонал або пацієнтыв абсолютно неприйнятна, підкреслюють в клініці.

Співробітники ЗМІ повинні поводитися відповідним чином при проведенні репортажів з лікарень, вважають у Національній спілці журналістів Великобританії. Союз журналістів Росії буде проінформований про інцидент, повідомила британська сторона.

Раніше в той же день, 11 квітня, ряд британських ЗМІ опублікував відеокадри, на яких співробітник російського телеканалу ходить по коридорах лікарні і заявляє про відсутність охорони.

Представники поліції графства Вілтшир попросили журналістів залишити територію клініки. Мова не йде про затримання співробітників телеканалу, стверджують в поліції.

Прес-служба телеканалу РЕН ТВ пояснила, що їх співробітники намагалися з'ясувати, наскільки серйозна ситуація "з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, що нібито мало місце".

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.