CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лікаря Академії сухопутних військ затримали на хабарі, - ФОТО
Лікар вимагав хабар від батька одного з курсантів ВНЗ за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав ЗСУ
Фото:ssu.gov.ua
Кандидат медичних наук вимагав хабар від батька одного з курсантів ВНЗ за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав Збройних сил України за станом здоров'я, - повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці затримали вимагача на робочому місці після отримання усієї суми хабара.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, ведеться слідство.
Фото:ssu.gov.ua
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.
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