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Лікаря Академії сухопутних військ затримали на хабарі, - ФОТО

Лікар вимагав хабар від батька одного з курсантів ВНЗ за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав ЗСУ
У Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.
Лікаря Академії сухопутних військ затримали на хабарі, - ФОТО Фото:ssu.gov.ua

Кандидат медичних наук вимагав хабар від батька одного з курсантів ВНЗ за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав Збройних сил України за станом здоров'я, - повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали вимагача на робочому місці після отримання усієї суми хабара.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, ведеться слідство.

Фото:ssu.gov.ua

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала за підозрою в отриманні хабара двох полковників - одного з Державної прикордонної служби, іншого - з Генерального штабу Збройних сил України.

 
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24 02 2017 12:29
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