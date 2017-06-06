Лінії електропередач полагоджено, Донецьку фільтрувальну станцію підключать до завтра, - МінТОТ

Ремонтні роботи ліній електропередач в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС) завершені.

"Ремонтні роботи на ЛЕП успішно завершені, напруга подана на лінію Макіївка-АКХЗ №2 о 14:56", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Рeмонтні роботи на ЛEП успішно завeршeні, напруга подана на лінію Макіівка-АКХЗ ＃2 о 14.56. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 июня 2017 г.

Також у Міністерстві додали, що роботи по підключенню самій Донецької фільтрувальної станції до електроенергії заплановані на завтра.

Нагадаємо, сьогодні вранці ремонтники вийшли у район Донецької фільтрувальної станції для обстеження території щодо визначення обсягу робіт. Російська сторона раніше надала гарантії "режиму тиші".

Як повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 6 червня електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відсутнє.

Зазначимо, мешканці Донецької і Луганської областей, які проживають по обидві сторони від лінії зіткнення, знаходиться на межі широкомасштабної гуманітарної кризи, йдеться у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН.