Лісник дозволив незаконну вирубку дерев на мільйон, а отримав штраф – 10 тисяч
Дрогобицький міськрайонний суд звільнив його від покарання, повідомляє zaxid.net.
Cлідство з'ясувало, що майстер лісу Воля-Якубовського лісництва, підпорядкованого ДП "Дрогобицьке лісове господарство", впродовж кількох місяців не фіксував незаконних рубок на довіреній йому території лісу.
У рішенні суду сказано, що працівник допустив самовільне рубання 84 дерев породи дуб звичайний та граб з весни 2017 року по 16.08.2017 року.
Так він нашкодив лісовому господарству на 857 мільйонів гривень.
Суд вказує, що такі збитки – це тяжкі наслідки.
Слідство так і не встановило тих, хто незаконно рубав дерева.
Але 29 березня обвинувачуваний та прокурор уклали угоду.
Працівник лісу визнав провину.
Обидві сторони погодились на покарання: три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на лісогосподарствах впродовж 1,5 року та зі штрафом – 10 200 гривень.
Майстер лісу просив суд амністувати його, бо має двох неповнолітніх дітей.
Зрештою, суд арештував його на три роки та оштрафував, але потім Дрогобицький суд амністував чоловіка і встановив йому іспитовий термін 1,6 роки.
Нагадаємо, що у вересні минулого року Порошенко поставив під сумнів ефективність мораторію на вивезення лісу і підписав закон про посилення відповідальності за незаконну порубку лісу та порушення вимог з охорони пралісів.
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