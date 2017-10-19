CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ канадській провінції Манітоба біля міста Вінніпег розгорається масштабна лісова пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лісові пожежі у Канаді: тисячі людей евакуювали
Відстань від центру загорання до Вінніпега становить 90 кілометрів
Фото: spiegel.de
За інформацією Канадського пожежного відділення, наразі вогонь охопив 4 гектари лісу, але існує загроза поширення полум`я через потужні вітри потужністю 100 кмгод, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеву поліцію.
Також горить трава у сусідній провінції Саскачеван – близько 2 тисяч місцевих жителів евакуювали.
Нагадаємо, що внаслідок лісових пожеж, які спалахнули цими вихідними, у Португалії та Іспанії загинули вже 39 осіб.
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19 10 2017 07:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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