Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Лісові пожежі у Канаді: тисячі людей евакуювали

Відстань від центру загорання до Вінніпега становить 90 кілометрів
У канадській провінції Манітоба біля міста Вінніпег розгорається масштабна лісова пожежа.
Лісові пожежі у Канаді: тисячі людей евакуювали Фото: spiegel.de

За інформацією Канадського пожежного відділення, наразі вогонь охопив 4 гектари лісу, але існує загроза поширення полум`я через потужні вітри потужністю 100 кмгод, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеву поліцію.

Також горить трава у сусідній провінції Саскачеван – близько 2 тисяч місцевих жителів евакуювали.

Нагадаємо, що внаслідок лісових пожеж, які спалахнули цими вихідними, у Португалії та Іспанії загинули вже 39 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 07:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.