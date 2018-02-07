Лісові пожежі у Норвегії спричинили хаос на залізниці

У Норвегії через лісові пожежі скасували низку залізничних рейсів, що призвело до серйозних транспортних затримок.

Пожежа почалася в неділю на лінії неподалік від Осло та муніципалітетом Хакадаль. Наразі пожежним вдалося взятии пожежу під контроль, однак в понеділок рух залізничного транспорту призупинили, повідомляє The Local.

Також у неділю, приблизно о 8 вечора, вогонь почав поширюватися далі на північ, у муніципалітеті Ніттедаль. Після значної пожежі в регіоні, полум'я у понеділок вдалося загасити.

Для перевезення пасажирів використовують 300 автобусів, однак їх не вистачає для перевезення всіх бажаючих. Державний норвезький оператор залізничних перевезень просить жителів регіону за можливості працювати з дому в понеділок.