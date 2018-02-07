CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Норвегії через лісові пожежі скасували низку залізничних рейсів, що призвело до серйозних транспортних затримок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лісові пожежі у Норвегії спричинили хаос на залізниці
Для перевезення пасажирів використовують 300 автобусів
Фото dagbladet.no
Пожежа почалася в неділю на лінії неподалік від Осло та муніципалітетом Хакадаль. Наразі пожежним вдалося взятии пожежу під контроль, однак в понеділок рух залізничного транспорту призупинили, повідомляє The Local.
Також у неділю, приблизно о 8 вечора, вогонь почав поширюватися далі на північ, у муніципалітеті Ніттедаль. Після значної пожежі в регіоні, полум'я у понеділок вдалося загасити.
Для перевезення пасажирів використовують 300 автобусів, однак їх не вистачає для перевезення всіх бажаючих. Державний норвезький оператор залізничних перевезень просить жителів регіону за можливості працювати з дому в понеділок.
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02 07 2018 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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