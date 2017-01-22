Лісові пожежі в Чилі гаситимуть військові
На значній частині території Чилі на південь від столиці країни оголошено надзвичайний стан, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Пожежі, які називають найсильнішими в країні за останні десятиліття, почалися близько тижня тому.
Вогонь швидко розповсюдився через аномальну спеку, яка встановилася в країні в літній період.
Пожежі вже знищили понад 100 тис. га лісу, при цьому загинули троє і постраждали близько 200 осіб, зруйновано щонайменше 40 будинків.
Президент Чилі Мішель Бачелет звернулася за допомогою до держав, які мають досвід боротьби з лісовими пожежами, в тому числі до США, Франції, Канаді та Мексиці.
Літаки і вертольоти очікуються також із сусідніх Аргентини, Бразилії, Перу і Уругваю, повідомляє агентство EFE.
Нагадаємо, що в Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, у зв'язку з чим влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини.
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